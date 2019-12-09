Общество

39 минут назад

Котлета из школьной столовой не прошла проверку

3 583
#проверка #отравление #питание
Котлета из школьной столовой не прошла проверку

Санитарные врачи искали подтверждение или опровержение анонимки о массовом отравлении.

Прокуратура и региональное управление Роспотребнадзора завершило проверку школы в селе Тербуны. В конце ноября в прокуратуру поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что дети и учителя отравились едой из школьной столовой. Еще до окончания проверки было установлено, что причина недомогания у детей и взрослых — банальные ОРВИ и ротавирусная инфекция.

Но санитарные врачи и прокуроры все же проверили сигнал насчет антисанитарии в школе. В школьной столовой и отдельных помещениях образовательного учреждения были изъяты образцы смывов для проведения лабораторных исследований. Результаты экспертизы на кишечные вирусы - отрицательные.

Вместе с тем проверку не смогла пройти котлета из школьной столовой. Экспертиза показала, что эта категория готовой продукции не в полной мере отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания учеников. Прокуратура возбудила административное дело в отношении шеф-повара школы. Его привлекут к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В адрес руководства школы села Тербуны внесено представление об устранении нарушений закона.
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#проверка #отравление #питание

Комментарии (3)

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СанСаныч

10 минут назад
тербунские все сожрут
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Вася

28 минут назад
Зато в желудках у учеников она хорошо пройдёт!
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Серый

30 минут назад
61школа вторая смена дети не едят там обьедки им достаются. А вы говорите котлеты.
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