Общество
39 минут назад
Котлета из школьной столовой не прошла проверку
Санитарные врачи искали подтверждение или опровержение анонимки о массовом отравлении.
Прокуратура и региональное управление Роспотребнадзора завершило проверку школы в селе Тербуны. В конце ноября в прокуратуру поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что дети и учителя отравились едой из школьной столовой. Еще до окончания проверки было установлено, что причина недомогания у детей и взрослых — банальные ОРВИ и ротавирусная инфекция.
Но санитарные врачи и прокуроры все же проверили сигнал насчет антисанитарии в школе. В школьной столовой и отдельных помещениях образовательного учреждения были изъяты образцы смывов для проведения лабораторных исследований. Результаты экспертизы на кишечные вирусы - отрицательные.
Вместе с тем проверку не смогла пройти котлета из школьной столовой. Экспертиза показала, что эта категория готовой продукции не в полной мере отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания учеников. Прокуратура возбудила административное дело в отношении шеф-повара школы. Его привлекут к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В адрес руководства школы села Тербуны внесено представление об устранении нарушений закона.
Но санитарные врачи и прокуроры все же проверили сигнал насчет антисанитарии в школе. В школьной столовой и отдельных помещениях образовательного учреждения были изъяты образцы смывов для проведения лабораторных исследований. Результаты экспертизы на кишечные вирусы - отрицательные.
Вместе с тем проверку не смогла пройти котлета из школьной столовой. Экспертиза показала, что эта категория готовой продукции не в полной мере отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания учеников. Прокуратура возбудила административное дело в отношении шеф-повара школы. Его привлекут к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В адрес руководства школы села Тербуны внесено представление об устранении нарушений закона.
СанСаныч
Вася
Серый