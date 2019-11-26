«Говорили, что ротавирус. Потом сказали - отравление в столовой»

Родители детей из села Тербуны уверены, что недомогание у детей вызвало питание в столовой.

В редакцию GOROD48 обратились родители учеников школы села Тербуны. Взрослые сообщили о том, что в Тербунской школе заболели дети. Родители уверены, что под диагнозами «ротавирусная инфекция» и «ОРВИ» скрывают отравление едой из школьной столовой.



- Все произошло на прошлой неделе. Сначала нам сказали, что у детей — ротавирус, потом - что отравление в столовой. У многих ребят была диарея, болел живот, дети обращались к врачам. Реально страшно теперь питаться в столовой. Отравились не только дети, но и учителя, - рассказали GOROD48 родители тербунских школьников. - Ни в одной из школ района такого дурдома нет, как в нашей. И это - «престижная» школа.



В управлении образования и науки Липецкой области не отрицают того, что некоторые ученики школы заболели. Но говорить о том, что причина недомогания — питание в столовой — оснований пока нет.



- Действительно, на прошлой неделе несколько учеников начальных классов терубнской школы обратились к врачам с жалобами на самочувствие. Потом аналогичные обращения поступили и от учителей. Преподаватели не питались в школьной столовой, так что еду из нее нельзя назвать причиной проблем со здоровьем, - уверены в управлении образования и науки Липецкой области. - В нашей практике уже были случаи, когда ротавирус расходился по школьным коллективам. Это, хоть и неприятная, но частая сезонная ситуация в местах массового скопления людей — что у детей, что у взрослых. Никто от этого не застрахован.



В ситуации с заболевшими школьниками разбираются прокуратура Липецкой области и региональное управление Роспотребнадзора. В пятницу прокурору Тербунского района поступил шквал телефонных звонков от обеспокоенных родителей школьников. Незамедлительно была начата проверка.



- Детей, у которых было недомогание, осмотрели врачи. У части из них диагностировали ротавирус, у части — ОРВИ. Говорить о массовом заболевании нельзя, так как в классах из 22-25 человек отсутствуют, от двух до шести детей. Вчера школу посетила внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора и прокуратуры. Санитарные врачи взяли пробы на пищеблоке, в школьной столовой, и там, где могли подхватить заразу учителя. Пока объективных данных о том, что в школе произошло массовое отравление, нет, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Результаты экспертизы должны быть известны до конца этой недели. Если версия о питании в столовой, как источнике заболевания школьников подтвердится, то прокуратура займется расследованием и установит виновных должностных лиц.