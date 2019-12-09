На карантине остаются пять школ Липецка

Новичков среди тех, кому выпало отправиться на вынужденные каникулы, нет.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, на карантине остаются пять классов пяти городских школ - №№ 4, 17, 30, 49 и 62. Уже завтра на занятия выходят ученики одного из классов школы №4, где детей отправили на вынужденные каникулы из-за сезонной заболеваемости ОРВИ.



Как ранее сообщал GOROD48, по последним данным Роспотребнадзора в Липецкой области ОРВИ заболели уже 5 510 человек. У некоторых из пациентов «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», т.е. первые заболевшие уже появились. Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.

