Общество

50 минут назад

На карантине остаются пять школ Липецка

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#карантин #школа
На карантине остаются пять школ Липецка

Новичков среди тех, кому выпало отправиться на вынужденные каникулы, нет.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, на карантине остаются пять классов пяти городских школ - №№ 4, 17, 30, 49 и 62. Уже завтра на занятия выходят ученики одного из классов школы №4, где детей отправили на вынужденные каникулы из-за сезонной заболеваемости ОРВИ.

Как ранее сообщал GOROD48, по последним данным Роспотребнадзора в Липецкой области ОРВИ заболели уже 5 510 человек. У некоторых из пациентов «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях», т.е. первые заболевшие уже появились. Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.
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#карантин #школа

Комментарии (2)

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школьник Вася

31 минуту назад
Лучше бы все школы были бы закрыть, - вот это был бы действительно карантин!
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Родители

37 минут назад
А мы слышали что 38 хотят закрыть
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