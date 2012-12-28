Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей

Раны на ногах школьника пришлось зашивать под общей анестезией. Прокуратура обратилась в суд.

Прокуратура Ельца добивается в суде выплаты компенсации морального вреда 13-летнему мальчику, в июне этого года пострадавшему от укусов бродячих собак. С управления коммунального хозяйства администрации Ельца требуют взыскать 200 тысяч рублей.«Во время прогулки на 13-летнего подростка напали бездомные собаки и сильно покусали ему ноги. Раны пришлось зашивать, применив анестезию общего действия, настолько они были глубоки. Также мальчику провели вакцинацию от бешенства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.После выздоровления у подростка появились страх перед собаками. Теперь он вообще боится один выходить на улицу.