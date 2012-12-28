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Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Происшествия
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46 минут назад
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Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Раны на ногах школьника пришлось зашивать под общей анестезией. Прокуратура обратилась в суд.
«Во время прогулки на 13-летнего подростка напали бездомные собаки и сильно покусали ему ноги. Раны пришлось зашивать, применив анестезию общего действия, настолько они были глубоки. Также мальчику провели вакцинацию от бешенства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
После выздоровления у подростка появились страх перед собаками. Теперь он вообще боится один выходить на улицу.
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