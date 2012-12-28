Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Попавшие на самокате под колёса «Фольксвагена» подростки находятся в сознании
Происшествия
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Преподавателя техникума обвиняют в получении взяток более чем на 450 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
В ночь на среду перекроют мост на улице Первомайской в Липецке
Общество
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Маршрутка и «Ниссан» столкнулись на улице Меркулова
Происшествия
У кастрюли с едой для собак оторвались ручки: липчанин в реанимации
Здоровье
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских
Происшествия
Читать все
«Мы просто хотим тепла!»
Общество
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских
Происшествия
Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проектирование пешеходного моста на улице Гайдара
Общество
Из-за кредита в 300 тысяч рублей чаплыгинец лишился квартиры
Происшествия
В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Общество
После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
Общество
Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Происшествия
Дым от горящих покрышек встал над Липецком
Происшествия
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
Фонд «Милосердие» открыл регистрацию на «Стальные старты»
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
216
46 минут назад
3

Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей

Раны на ногах школьника пришлось зашивать под общей анестезией. Прокуратура обратилась в суд.

Прокуратура Ельца добивается в суде выплаты компенсации морального вреда 13-летнему мальчику, в июне этого года пострадавшему от укусов бродячих собак. С управления коммунального хозяйства администрации Ельца требуют взыскать 200 тысяч рублей.

«Во время прогулки на 13-летнего подростка напали бездомные собаки и сильно покусали ему ноги. Раны пришлось зашивать, применив анестезию общего действия, настолько они были глубоки. Также мальчику провели вакцинацию от бешенства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

После выздоровления у подростка появились страх перед собаками. Теперь он вообще боится один выходить на улицу.
собаки
животные
дети
0
0
1
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Собачьи
2 минуты назад
зубы прочь собачники от детей !
Ответить
Недрпустимо
30 минут назад
Я как ярая зоозащитница с уверенностью могу сказать, что безобидных зверущек явно справоцировали на укус. Их скорее всего напугали эти неадекватные подростки. Руки прочь от собачек.
Ответить
Котопес
21 минуту назад
Видел я, таких... Котов люблю, собак нет, и вообще собака три огнестрельные оружие и точка
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru