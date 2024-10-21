В Липецкой области раскрывают не менее 90% убийств и 100% преступлений на половой почве

Криминалистическая служба Следственного комитета отметила 70-летие со дня образования.

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В Липецкой области раскрывают не менее 90% убийств и 100% преступлений на половой основе. Об этом рассказал руководитель управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов на торжественном мероприятии, посвящённом 70-летию со дня образования криминалистической службы.В этом году завершено следствие по 19 преступлениям со сроком давности от пяти и более лет. Также отделом криминалистики с начала 2024 года раскрыто и расследовано 66 тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Из них 26 убийств, 18 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 22 преступления против половой неприкосновенности и свободы, в том числе несовершеннолетних. С начала этого года в следственные органы поступило 47 сообщений о пропаже детей и подростков. Все они разысканы и возвращены домой.Без участия криминалистов не обходится раскрытие ни одного преступления: ни против личности, ни должностное, ни против общественной безопасности. Криминалисты работают, не считаясь с личным временем. Так, минувшие выходные в Липецкой области выдались неспокойными: на месте уничтожения беспилотников одними из первых также оказывались эксперты-криминалисты, которые проводили осмотр места происшествия и фиксацию следов атаки.С момента образования криминалистическое подразделение претерпело значительные изменения. Внедрённые современные методики и подходы позволили активизировать расследование по приостановленным уголовным делам прошлых лет и раскрыть их.70-летие службы криминалистики отмечалось 19 октября. Служба создана в 1954 году, когда прокуратура СССР утвердила инструкцию о работе прокурора-криминалиста.Те приборы и устройства, c которыми начинали работать следователи-криминалисты, сегодня уже — музейные экспонаты: их показали ученикам специализированного кадетского класса, получившим шевроны в стенах Следственного комитета.— Следователи-криминалисты раньше пользовались лупой, а сейчас наш отдел оснащен современными криминалистическими средствами. Мы внедряем новые методики, которые позволяют раскрыть тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе прошлых лет — работа в этом направлении является одним из приоритетных направлений. Остаток нераскрытых преступлений прошлых лет мы постоянно сокращаем. В этом году мы можем похвастаться раскрытием громких уголовных дел о серийных половых преступлениях и об убийствах, — сказал руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Липецкой области Александр Смирнов.Заместитель руководителя СУ СК России по Липецкой области Вадим Муратов в числе таких громких раскрытых преступлений прошлых лет назвал дело так называемого «липецкого маньяка».Cейчас подразделения криминалистики — самые мобильные, оперативные и технически оснащённые. Следователями применяются такие новейшие средства и передовые методики, как цианокрилатовая камера, которая позволяет выявлять следы пальцев рук, ладоней и перчаток, даже если они были частично уничтожены, а также другие поисковые средства: нелинейный локатор, экспертный свет, тепловизор, магнитометр. На базе отдела криминалистики также проводятся психофизиологические исследования.