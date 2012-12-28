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431
32 минуты назад
4

Преподавателя техникума обвиняют в получении взяток более чем на 450 тысяч рублей

Уголовное дело объединяет 77 эпизодов преступлений.

Тербунский районный суд рассматривает уголовное дело 48-летнего преподавателя Конь-Колодезского аграрного техникума села Тербуны, обвиняемого в 10 эпизодах взяток, 30 эпизодах служебного подлога и 37 эпизодах мелких взяток, не превышающих десяти тысяч рублей.

«По версии следствия, преподаватель в период проведения зачетно-экзаменационной сессии 2021-2022 и 2022-2023 учебных годов получал от студентов деньги за положительные оценки, которые выставлялись без проверки знаний. При этом он оформлял соответствующие документы, внося ложные сведения в ведомости», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Следствие полагает, что всего преподаватель получил от студентов более 450 тысяч рублей.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
да
2 минуты назад
Олег Петрович тоже там учился ...
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человек
4 минуты назад
сколько недовузов выпустили недоспециалистов, а я специалист остался без работы по профессии.
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человек
19 минут назад
а где работают ветеринары, ремонтники, кинологи, агрономы, сварщики, мастера, технологи из техникума? может не то для себя выбрали?
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Ч
23 минуты назад
Капитализм : ты -- мне , я -- тебе .
Ответить
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