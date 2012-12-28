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Происшествия
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32 минуты назад
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Преподавателя техникума обвиняют в получении взяток более чем на 450 тысяч рублей
Уголовное дело объединяет 77 эпизодов преступлений.
«По версии следствия, преподаватель в период проведения зачетно-экзаменационной сессии 2021-2022 и 2022-2023 учебных годов получал от студентов деньги за положительные оценки, которые выставлялись без проверки знаний. При этом он оформлял соответствующие документы, внося ложные сведения в ведомости», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Следствие полагает, что всего преподаватель получил от студентов более 450 тысяч рублей.
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