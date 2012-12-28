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Происшествия
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сегодня, 14:06
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Попавшие на самокате под колёса «Фольксвагена» подростки находятся в сознании
У школьников — множественные травмы и сотрясение мозга.
Напомним, авария произошла на пешеходном переходе напротив дома №11 по улице Кривенкова. Подростки ехали вдвоем на арендованном электросамокате. Дорогу они переезжали, не спешиваясь перед регулируемым переходом. Рядом с ними ехал третий школьник. Он не пострадал.
Аварию записала камера наблюдения. На ролике видно, что удар автомобиля, за рулем которого находился 36-летний водитель, был настолько был сильным, что школьников подбросило вверх вместе с самокатом и они отлетели от пешеходного перехода на несколько метров.
UPD. Мальчиков уже выписали из больницы.
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