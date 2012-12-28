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1313
сегодня, 14:06
9

Попавшие на самокате под колёса «Фольксвагена» подростки находятся в сознании

У школьников — множественные травмы и сотрясение мозга.

Попавшие 19 октября на электросамокате под колёса «Фольксвагена» 13-летний и 14-летний подростки находятся в сознании. У школьников — множественные травмы и сотрясение мозга. Их состояние медики оценивают как стабильно нормальное. По сообщению управления здравоохранения Липецкой области, дети проходят лечение в отделении травматологии областной детской больницы. 

Напомним, авария произошла на пешеходном переходе напротив дома №11 по улице Кривенкова. Подростки ехали вдвоем на арендованном электросамокате. Дорогу они переезжали, не спешиваясь перед регулируемым переходом. Рядом с ними ехал третий школьник. Он не пострадал.

Аварию записала камера наблюдения. На ролике видно, что удар автомобиля, за рулем которого находился 36-летний водитель, был настолько был сильным, что школьников подбросило вверх вместе с самокатом и они отлетели от пешеходного перехода на несколько метров.

UPD. Мальчиков уже выписали из больницы.
ДТП
дети
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Комментарии (9)

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Неравнодушный
11 минут назад
Да, нет слов... Малолетки на эл. самокате, вдвоём. Жесть. Которая стала реальностью. Головы нет, как у зацеперов. Горе родителям. А им плевать.
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Валера
13 минут назад
Если молодые не знают что надо пешком переходить, то и самокатом пользоваться только с 18 лет и удостоверение пусть получают!
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БЕДАААА
16 минут назад
всем добра и здоровья, а малым наука...
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Горожанин
20 минут назад
Что бы двоем не катались родителей оштрафовать надь.
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Липецк
49 минут назад
Сами были недавно свидетелями у д. 29 на ул Катукова. Дети вертятся на самокатах возле проезжей части, а потом перед ехавшими автомобилями проскакивают залихватски и чувствуют себя героями, кто круче. Маленькие бестолочи! Водителей жалко.
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Нонка
58 минут назад
Кто такие мужчины это чудом выжившие мальчики
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кит
сегодня, 14:28
Подростки вдвоем на арендованном самокате ! А арендатор самокатов только бабки считает ! Пусть оплачивает лечение подростков и закрывается !
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Андрей
54 минуты назад
Это отдельная очень серьезная тема. Я с Вами полностью согласен. Деньги важнее людей стали. Буквально бизнес на крови! Помнится совсем недавно власти пообещали прикрыть "самокатную лавочку" в случае нарушений. Тут вам и возраст и вдвоем, никакого контроля. Ну очевидно же какое решение будет НЕ ПРИНЯТО! Опять деньги перевесят!
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Андрей
сегодня, 14:23
Вдвоём, это раз. Два, не спешились, напротив - вылетели на дорогу. Видно (на глаз), что скорость в районе сорока км\ч. Конституционным судом относительно недавно принято решение рассматривать каждый случай индивидуально, если велосипедисты и самокатчики не спешились. Надеюсь от водителя отстанут. Мальчикам выздоровления, а родителям наука. Зачем банковские карты детям раздают и как те их используют.
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