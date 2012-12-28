Фонд «Милосердие» открыл регистрацию на «Стальные старты»

В ноябре в Липецке при поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» пройдут открытые городские спортивные соревнования для школьников «Стальные старты». Школьные команды приглашают померятся силами в шести дисциплинах: эстафетном плавании, функциональном многоборье, мини-футболе, боулинге, мастер-болле и бадминтоне.