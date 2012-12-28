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51 минуту назад
Фонд «Милосердие» открыл регистрацию на «Стальные старты»
В ноябре в Липецке при поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» пройдут открытые городские спортивные соревнования для школьников «Стальные старты». Школьные команды приглашают померятся силами в шести дисциплинах: эстафетном плавании, функциональном многоборье, мини-футболе, боулинге, мастер-болле и бадминтоне.
Соревнования пройдут с 11 по 15 ноября на базе спорткомплексов «Нептун» и «Спортпарк». На пять дней игровые залы и дорожки плавательного бассейна заполнят команды учащихся городских школ в возрасте от 10 до 15 лет.
Команда-победительница по сумме всех состязаний получит денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Его можно будет потратить на приобретение спортинвентаря и формы, совершенствование школьных спортивных объектов. Чемпиону также вручат большой переходящий кубок от благотворительного фонда «Милосердие».
За второе и третье места команды получат сертификаты номиналом 70 тысяч и 50 тысяч рублей. Всем участникам соревнований после регистрации вручат стартовые пакеты с сувенирами, а по завершении — памятные медали. Специальный призы подготовили лучшим наставникам школьных команд и самым активным болельщикам.
Пройти регистрацию на «Стальные старты» можно до 1 ноября по ссылке. Количество команд–участников ограничено.
Уточнить детали по участию в соревнованиях можно по телефону +7-915-5555-033.
Дополнительная информация о Фонде и его программах на сайте.
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