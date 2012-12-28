На НЛМК определили лучшего машиниста крана

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс «Лучший по профессии» среди машинистов крана. В соревнованиях участвовали 67 сотрудников из разных подразделений предприятия.

В первом этапе конкурса участники решали тест на профильные темы и по производственной безопасности. В финал вышли 20 человек, которые лучше остальных справились с заданием.В практическом задании конкурсанты соревновались в мастерстве управления краном. Им нужно было пронести груз по определенной траектории, не касаясь препятствий и ограждений. При начислении баллов учитывали количество совершенных ошибок при переносе груза и скорость выполнения задания.По решению жюри конкурса «Лучшим машинистом крана» стала сотрудница первого доменного цеха Надежда Земисева, которая справилась с заданием за семь минут и набрала 65,4 балла. Для Надежды эта победа долгожданная. В 2015 году она становилась лучшим молодым работником, в 2018 и 2023 годах занимала второе место в конкурсе.— К соревнованиям я тщательно готовилась — вместе с коллегами приходила на площадку и тренировалась. Задания всегда непростые, с изюминкой, но в этом году я справилась с ними без проблем. Подобные конкурсы очень важны. Они помогают совершенствовать свои навыки, дают стимул к профессиональному росту, — рассказала Надежда Земисева.Второе место в конкурсе заняла Татьяна Быкова из цеха горячего проката, а третье - Екатерина Титова из цеха трансформаторной стали. Лучшим молодым рабочим стала машинист крана цеха горячего проката Светлана Иноземцева.Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на НЛМК уже прошли 30 конкурсов, а всего состоится 40. Победители получают звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.