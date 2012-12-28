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18 минут назад

Липецкая область заняла 21 место в рейтинге регионов по доходам населения

Липецкая область оказалась на 21 месте в рейтинге РИА Новости по уровню доходов населения в российских регионах. 

В рейтинге использовалось данные о соотношении среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах России за апрель-июнь 2024 года. Этот показатель учитывает покупательную способность, которая зависит от уровня местных цен. 

В Липецкой области соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 2,45, а среднедушевые доходы населения во втором квартале 2024 года — 47,1 тысячи рублей. Реальные денежные доходы жителей области за год выросли на 8,2%.

Среди наших соседей по Черноземью выше в рейтинге оказалась лишь Белгородская область — на 15 месте. Воронежская область заняла 29 место, Курская — 28 место, Тамбовская — 58 место. 

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора оказалось на уровне 6,03. За ним следуют Ненецкий АО (5,03) и Чукотский АО (4,29). Аутсайдером рейтинга стала Ингушетия, где соотношение доходов и стоимости набора составляет 1,19. За ней в тройке аутсайдеров разместились Карачаево-Черкесия (1,32) и Тыва (1,47).

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