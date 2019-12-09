Общество

30 минут назад

Нового начальника полиции в Липецке ждут уже на этой неделе

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#полиция #кадры #назначение
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Нового начальника полиции в Липецке ждут уже на этой неделе

Региональное управление министерства внутренних дел возглавит полковник из Курской области.

По данным GOROD48, уже на этой неделе личному составу УМВД  РФ по Липецкой области представят нового начальника — полковника полиции Олега Латунова. Приказ о его назначении вскоре будет опубликован на портале правовой информации.  

Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию Олег Латунов - учитель физкультуры. В 1991 году был призван в армию. После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами, начав службу с должности милиционера-конвоира Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году его назначили начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области.

В 2014 году Олега Латунова перевели в Курск на должность руководителя УМВД РФ по городу. С 2018 года он - заместитель начальника УМВД по Курской области.

Прежний начальник УМВД РФ по Липецкой области генерал-майор полиции  Михаил Молоканов был отправлен в отставку указом президента РФ 7 сентября этого года. С 3 октября Михаил Молоканов работает директором аэропорта «Липецк».
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#полиция #кадры #назначение
3

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