Общество
30 минут назад
Нового начальника полиции в Липецке ждут уже на этой неделе
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Региональное управление министерства внутренних дел возглавит полковник из Курской области.
По данным GOROD48, уже на этой неделе личному составу УМВД РФ по Липецкой области представят нового начальника — полковника полиции Олега Латунова. Приказ о его назначении вскоре будет опубликован на портале правовой информации.
Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию Олег Латунов - учитель физкультуры. В 1991 году был призван в армию. После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами, начав службу с должности милиционера-конвоира Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году его назначили начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области.
В 2014 году Олега Латунова перевели в Курск на должность руководителя УМВД РФ по городу. С 2018 года он - заместитель начальника УМВД по Курской области.
Прежний начальник УМВД РФ по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов был отправлен в отставку указом президента РФ 7 сентября этого года. С 3 октября Михаил Молоканов работает директором аэропорта «Липецк».
Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию Олег Латунов - учитель физкультуры. В 1991 году был призван в армию. После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами, начав службу с должности милиционера-конвоира Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году его назначили начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области.
В 2014 году Олега Латунова перевели в Курск на должность руководителя УМВД РФ по городу. С 2018 года он - заместитель начальника УМВД по Курской области.
Прежний начальник УМВД РФ по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов был отправлен в отставку указом президента РФ 7 сентября этого года. С 3 октября Михаил Молоканов работает директором аэропорта «Липецк».
509