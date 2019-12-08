Липецкие девчата продолжают крушить соперников

Наш клуб лидирует в Высшей лиге.

Липецкие волейболистки продолжают побеждать в Высшей лиге, являясь на данный момент лидерами турнира. Второй раз за три дня девчата обыграли «Динамо-Казань-УОР» и вновь со счетом 3:0.

Матч прошел в рамках 3-го тура, игры которого проходят в Уфе. Два дня назад липчанки уже побеждали молодую динамовскую команду с «сухим» счетом. Возможно, этот факт сыграл злую шутку с подопечными Андрея Смирнова в первом сете, в котором игра у липчанок получалась «через пень, колоду». Ко второму техническому перерыву соперницы даже вели в счете – 18:12. Однако затем липчанки взяли себя в руки, вышли вперед – 22:21. Правда, сет-бол первыми получили волейболистки Казани – 24:23, но липецкие девушки выиграли три розыгрыша подряд и победили 26:24.

Следующие партии хлопот уже не доставили – 25:17, 25:15.

Самой результативной оказалась 24-летняя Софья Кирикова, перешедшая в наш клуб летом из владивостокской «Приморочки». На ее счету оказалось 16 очков.

Сегодня липчанкам предстоит заключительный матч 3-го тура с местной «Уфимочкой-УГНТУ».