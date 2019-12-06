Волейбольный «Липецк» вышел в лидеры Высшей лиги

Липчанки одержали уже 7-ю победу в чемпионате.

Липецкие волейболистки с победы начали выступление в 3-м туре Высшей лиги чемпионата России. На трафлексе дворца спорта в Уфе липчанки не оставили «Динамо-Казань-УОР» из Казани – 3:0.

УОР расшифровывается, как «училище олимпийского резерва» - это своеобразный дубль главной команды Татарстана, выступающего в Суперлиге «Динамо». Играют в нем в основном 16-17-летний волейболистки, которые, конечно, не ровня опытному липецкому коллективу.

Более или менее упорное сопротивление девчата из Казани сумели оказать подопечным Андрея Смирнова лишь в первой партии, в которой даже вели в счете – правда, с разницей, максимум, в два очка – 7:5, 17:15. Затем «Липецк», как и подобает фавориту, включил максимальные обороты в концовке и оставил сет за собой – 25:21.

В двух других партиях школьницы из Казани не сумели набрать 20 очков, поэтому победу липчанок можно назвать спокойной и уверенной – 25:14, 25:18. Липчанки очень красиво завершили матч – 9-ю набранными очками кряду.

Самой результативной стала Ирина Сазонова, принесшая команде 14 очков; «легионер» из Украины Ирина Дросман набрала 13. В составе соперниц выделялась 17-летняя Наталья Слаутина, сыгравшая на уровне липецких лидеров – 13 очков, в том числе 9 в атаке, 3 на блоке и 1 – на подаче.

В другом матче «уфимской группы» местная «Уфимочка-УГНТУ» «всухую» расправилось с аутсайдером «Импульсом» из Волгодонска – 3:0 (25:12, 25:22, 25:20). Сегодня пройдет интереснейший поединок – Липецк против команды Уфы. Хозяйки подходят к матчу на 5-й строчке, а липчанки впервые в сезоне вышли в лидеры Высшей лиги. После 8 матчей у нашей команды 7 побед, как и у нижегородской «Спарты», но у Смирнова и Ко лучше разница партий – 25-3 (у волжанок – 25-5). Лидерство очень хочется созранить.

В субботу и воскресение «Липецк» еще раз встретится с этими же соперниками – командами Казани и Уфы.