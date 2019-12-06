В мире
37 минут назад
Три дома сгорели из-за зарядки для телефона
ЧП произошло в Малайзии.
Поврежденное зарядное устройство стало причиной пожара в малайзийском городе Ипох. Пожар уничтожил двухэтажный коттедж и значительно повредил две стоящие рядом постройки, пишет издание Worldofbuzz.
ЧП произошло вечером 4 декабря. 45-летний местный житель услышал исходящие со стороны спальни звуки взрыва. В комнате он заметил, что произошло загорание зарядки для смартфона. Пламя стремительно перебросилось на стену, и пока мужчина пытался потушить огонь водой, сестра вывела из дома их пожилую мать.
Семья вызвала пожарных. К моменту их приезда пожар охватил весь дом, перекинувшись на два соседних жилых здания. Коттедж в итоге выгорел практически полностью, повреждены два соседских дома.
Уже установлено, что мужчина рассказал, что использовал для телефона поддельную зарядку, а причиной возгорания могло послужить короткое замыкание в неоригинальном товаре.
ЧП произошло вечером 4 декабря. 45-летний местный житель услышал исходящие со стороны спальни звуки взрыва. В комнате он заметил, что произошло загорание зарядки для смартфона. Пламя стремительно перебросилось на стену, и пока мужчина пытался потушить огонь водой, сестра вывела из дома их пожилую мать.
Семья вызвала пожарных. К моменту их приезда пожар охватил весь дом, перекинувшись на два соседних жилых здания. Коттедж в итоге выгорел практически полностью, повреждены два соседских дома.
Уже установлено, что мужчина рассказал, что использовал для телефона поддельную зарядку, а причиной возгорания могло послужить короткое замыкание в неоригинальном товаре.