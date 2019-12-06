Завтра на три часа перекроют часть улицы Доватора

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, завтра 7 декабря с 9:00 до 12:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Доватора от пересечения с улицей Папина до дома по №57а.







Здесь будет проходить снос аварийных деревьев. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее планировать маршруты объезда.



