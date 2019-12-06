Общество

52 минуты назад

Завтра на три часа перекроют часть улицы Доватора

3 535
#транспорт
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, завтра 7 декабря с 9:00  до 12:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Доватора от пересечения с улицей Папина до дома по №57а.



Здесь будет проходить снос аварийных деревьев. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее планировать маршруты объезда.

3 535
#транспорт

Комментарии (3)

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15 минут назад
Что, раньше не могли, что ли, снести аварийные деревья? Каждый год одно и тоже, как я заметил, в разных районах города, в Декабре всегда сносят деревья, когда это можно было это здесь и летом, и осенью, или весной... Ну, никак не зимой!
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2

15 минут назад
"Видишь суслика? Нет? И я нет. А он есть!" (с) дмб
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!

39 минут назад
А где там аварийные деревья? И так возле школы все деревья попилили, в классах никакие жалюзи не спасают.
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