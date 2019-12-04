Происшествия

23 минуты назад

14-летние мальчик и девочка пропали в Липецкой области

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#пропавшие без вести
14-летние мальчик и девочка пропали в Липецкой области

Детей ищут уже сутки.

В Липецкой области разыскивают 14-летних Ангелину Григорьеву и Владимира Крюкова. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 3 декабря подростки ушли из своих домов в Усмани и с тех пор их местонахождение не известно. Предположительно, они направились в Липецк.

Всех, кто что-либо знает о том, где находятся подростки, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
142
#пропавшие без вести

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