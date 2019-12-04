Погода в Липецке

сегодня, 16:01

В Липецкой области возможны мокрый снег и гололедица

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#гололедеица
В Липецкой области возможны мокрый снег и гололедица

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным синоптиков, 4 и 5 декабря в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-13, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

При таких метеоусловиях прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, предупреждает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области. 

Мокрый снег может вызвать повреждения ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных рекламных и большепролетных конструкций, а гололедица -  нарушение работы автотранспорта, увеличение количества ДТП.

5 728
#гололедеица

Комментарии (5)

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Т..

25 минут назад
И мерия будет в инсте аемти борьбу с осадками...
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Житель

40 минут назад
А в инста грамм, будет дождь, никто не смотрел?
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Синоптик

44 минуты назад
Не... Снега не будет, будет только дождь!
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СРАЗУ

56 минут назад
Скажу.Мерша не допустит осадков в виде мокрого снега.А что скажут по этому поводу Общ.помощники губернатора.
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васянчик

сегодня, 16:13
Лучше бы ботов с морозами под минус 30-50 отпетушили, да раз пять тысяч восемьсот тридцать за день!
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