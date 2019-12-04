В Липецкой области возможны мокрый снег и гололедица

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным синоптиков, 4 и 5 декабря в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-13, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



При таких метеоусловиях прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, предупреждает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области.



Мокрый снег может вызвать повреждения ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных рекламных и большепролетных конструкций, а гололедица - нарушение работы автотранспорта, увеличение количества ДТП.



