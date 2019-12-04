45 минут назад
40-летний липчанин из-за ревности два раза ударил ножом соседа
В Липецке будут судить 40-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство 32-летнего соседа. На следствии обвиняемый заявил, что взялся за нож из-за ревности.
«Обвиняемый рассказал следователю, что мотивом преступления стала ревность. Узнав, что мать его ребенка пьет у дома с соседом, он взял кухонный нож и пошел выяснять отношения», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Миротворец
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