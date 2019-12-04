40-летний липчанин из-за ревности два раза ударил ножом соседа

В Липецке будут судить 40-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство 32-летнего соседа. На следствии обвиняемый заявил, что взялся за нож из-за ревности.

По данным следствия, 12 сентября этого года у подъезда дома по проспекту 60 лет СССР пьяный мужчина ударил 32-летнего соседа ножом в живот и грудь. Раненый потерял сознание, но ему вовремя оказали медицинскую помощь и он остался жив.

«Обвиняемый рассказал следователю, что мотивом преступления стала ревность. Узнав, что мать его ребенка пьет у дома с соседом, он взял кухонный нож и пошел выяснять отношения», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.