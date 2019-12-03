Общество

31 минуту назад

Леса вокруг Липецка предлагают объединить в особо охраняемый зеленый пояс

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#экология #леса
Леса вокруг Липецка предлагают объединить в особо охраняемый зеленый пояс

Площадь зеленого пояса составит 4777 га.

С такой законодательной инициативой на основании ходатайства Общественной палаты Липецкой области выступил председатель природоохранного комитета регионального парламента Евгений Франценюк.  

Сегодня проект постановления Липецкого областного Совета депутатов «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа город Липецк и о его площади» рассмотрели и одобрили члены профильного комитета. 12 декабря документ будет рассмотрен сессии Совета. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, в законопроекте предлагается создать лесопарковый зеленый пояс вокруг Липецка площадью 4777 га, включив в его состав городские леса Липецкого лесничества (кварталы 1-118). Оставшаяся часть городских лесов площадью 640 га не попадает в зеленый пояс, так как на их территории расположены усадьбы, объекты капитального строительства. 

- Это будет новый вид защитной и охранной зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Федеральным законодательством предусмотрены ограничения по проводимым работам в таких зонах, по строительству объектов, а также требования по защите лесов на таких территориях, - отметили разработчики документа. 

Принятие проекта постановления  не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.  
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#экология #леса

Комментарии (3)

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10 минут назад
леса нужно охранять в основном от чиновников и главного лесника - великого пахаря!
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пилите Шура

18 минут назад
сначала попилят все под "усадьбы и объекты капитального строительства", потом посадят, где площадь останется - двойной гешефт
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Совершенно правильно!

25 минут назад
А то ,неровен час, китайцы все Spilled , Как Сибирь спилили ,а денег нету !, Газ сосут, а денег нету ??!!.
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