В России
38 минут назад
В Петербурге девочка выжила после падения с 14-го этажа
Школьница упала на припаркованный автомобиль
Полиция Калининского района Санкт-Петербурга выясняет причины госпитализации 14-летней школьницы, которая была найдена голой на крыше автомобиля. Судя по словам владельца иномарки девочка-подросток упала на машину с высоты, сообщает Комсомольская Правда.
Прибывший на место наряд полиции обнаружил на месте сильно травмированную школьницу с признаками падения с высоты и бригаду медиков. Они срочно увезли пострадавшую на машине реанимации с закрытой травмой головы, сотрясением мозга, закрытой травмой груди, закрытым переломом поясничного отдела позвоночника, закрытым переломом костей таза, переломом правого бедра, в состоянии шока. Состояние пациентки тяжелое, она находится в коме.
Позднее стало известно, что ученица 8 класса состояла на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать девочки, работающая охранником, прояснить картину произошедшего не смогла, так как в момент инцидента спала на кухне.
Прибывший на место наряд полиции обнаружил на месте сильно травмированную школьницу с признаками падения с высоты и бригаду медиков. Они срочно увезли пострадавшую на машине реанимации с закрытой травмой головы, сотрясением мозга, закрытой травмой груди, закрытым переломом поясничного отдела позвоночника, закрытым переломом костей таза, переломом правого бедра, в состоянии шока. Состояние пациентки тяжелое, она находится в коме.
Позднее стало известно, что ученица 8 класса состояла на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать девочки, работающая охранником, прояснить картину произошедшего не смогла, так как в момент инцидента спала на кухне.