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38 минут назад

В Петербурге девочка выжила после падения с 14-го этажа

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В Петербурге девочка выжила после падения с 14-го этажа

Школьница упала на припаркованный автомобиль

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга выясняет причины госпитализации 14-летней школьницы, которая была найдена голой на крыше автомобиля. Судя по словам владельца иномарки девочка-подросток упала на машину с высоты, сообщает Комсомольская  Правда.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил на месте сильно травмированную школьницу с признаками падения с высоты и бригаду медиков. Они срочно увезли пострадавшую на машине реанимации с закрытой травмой головы, сотрясением мозга, закрытой травмой груди, закрытым переломом поясничного отдела позвоночника, закрытым переломом костей таза, переломом правого бедра, в состоянии шока. Состояние пациентки тяжелое, она находится в коме.

Позднее стало известно, что ученица 8 класса состояла на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать девочки, работающая охранником, прояснить картину произошедшего не смогла, так как в момент инцидента спала на кухне.
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