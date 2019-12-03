Происшествия
39 минут назад
47-летний липчанин выпал из окна в 19-м микрорайоне
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Сегодня днем из окна второго этажа одного из домов в 19-м микрорайоне Липецка выпал 47-летний мужчина.
Он остался жив и госпитализирован с различными травмами в дежурную больницу.
Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
Он остался жив и госпитализирован с различными травмами в дежурную больницу.
Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
4 897
Палата N6
Нариман оглы
Нариман оглы
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