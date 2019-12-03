47-летний липчанин выпал из окна в 19-м микрорайоне

Сегодня днем из окна второго этажа одного из домов в 19-м микрорайоне Липецка выпал 47-летний мужчина.



Он остался жив и госпитализирован с различными травмами в дежурную больницу.



Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

