Происшествия

39 минут назад

47-летний липчанин выпал из окна в 19-м микрорайоне

4 897
#падение с высоты
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47-летний липчанин выпал из окна в 19-м микрорайоне
Сегодня днем из окна второго этажа одного из домов в 19-м микрорайоне Липецка выпал 47-летний мужчина. 

Он остался жив и госпитализирован с различными травмами в дежурную больницу.

Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
4 897
#падение с высоты
1

Комментарии (4)

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Палата N6

2 минуты назад
Махал транспарантом с балкона -Я против строительства.Ветром сдуло.
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Нариман оглы

4 минуты назад
Исправили
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Нариман оглы

25 минут назад
Так где на 10 или 19????
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Новость в топ!

30 минут назад
Да потому что пьяный, второй этаж и как власти сказали, огромные сугробы. Вот в сугроб и воткнулся)))
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