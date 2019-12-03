Происшествия

сегодня, 09:47

В Тамбове судят липецких поджигателей

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#поджег #автомобиль
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В Тамбове судят липецких поджигателей

На скамье подсудимых взрослые и подросток

Четверо жителей Липецкой области в возрасте от 15 до 32 лет, обвиняются в  совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Старший из фигурантов обвиняется также  в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как установило следствие, 32-летний липчанин  получил «заказ» от неустановленного лица на поджог автомобиля «Лексус» в Тамбове, адрес и фото авто.  Для участия в преступлении он привлек еще троих знакомых, среди которых был 15-летний подросток.

8 мая они прибыли в Тамбов, нашли «заказанный» автомобиль, облили его бензином и подожгли. Автомобиль сгорел практически весь. Потерпевшему был причинен значительный ущерб – 2,5 млн рублей.

Дело липецких поджигателей направлено в суд. Заказчика поджога так и не нашли.

Ранее GOROD48 сообщал, что липчанам на мессенджер Watsap приходят предложения с «услугой» - поджег чужого автомобиля. 

Фото: tambov.sledcom.ru
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#поджег #автомобиль
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Комментарии (5)

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Не так воспитан

48 минут назад
Такое ощущение, что машины поджигают те, кто должен ловить и сожать в тюрьму поджигателей.....
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Отпетушитель

51 минуту назад
сперва отпетушите, а потом судите
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Респект Тамбовским копам

59 минут назад
Поменяйтесь на время руководством Липецкой и Тамбовской полЮции и результат не заставит долго ждать.....Оказывается поджоги тоже можно раскрывать.....
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Бывший БОМЖ

сегодня, 09:57
Липецке полицаи это отдельная особь, их Ваши проблемы и беды не интересуют...
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Вася Алёхин

сегодня, 09:56
Оказывается можно успешно работать по поджогам... Расскажите об этом нашим недополЮцейским, а то они не в курсе.....
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