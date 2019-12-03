Происшествия
сегодня, 09:47
В Тамбове судят липецких поджигателей
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На скамье подсудимых взрослые и подросток
Четверо жителей Липецкой области в возрасте от 15 до 32 лет, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Старший из фигурантов обвиняется также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области.
Как установило следствие, 32-летний липчанин получил «заказ» от неустановленного лица на поджог автомобиля «Лексус» в Тамбове, адрес и фото авто. Для участия в преступлении он привлек еще троих знакомых, среди которых был 15-летний подросток.
8 мая они прибыли в Тамбов, нашли «заказанный» автомобиль, облили его бензином и подожгли. Автомобиль сгорел практически весь. Потерпевшему был причинен значительный ущерб – 2,5 млн рублей.
Дело липецких поджигателей направлено в суд. Заказчика поджога так и не нашли.
Ранее GOROD48 сообщал, что липчанам на мессенджер Watsap приходят предложения с «услугой» - поджег чужого автомобиля.
Фото: tambov.sledcom.ru
Как установило следствие, 32-летний липчанин получил «заказ» от неустановленного лица на поджог автомобиля «Лексус» в Тамбове, адрес и фото авто. Для участия в преступлении он привлек еще троих знакомых, среди которых был 15-летний подросток.
8 мая они прибыли в Тамбов, нашли «заказанный» автомобиль, облили его бензином и подожгли. Автомобиль сгорел практически весь. Потерпевшему был причинен значительный ущерб – 2,5 млн рублей.
Дело липецких поджигателей направлено в суд. Заказчика поджога так и не нашли.
Ранее GOROD48 сообщал, что липчанам на мессенджер Watsap приходят предложения с «услугой» - поджег чужого автомобиля.
Фото: tambov.sledcom.ru
5 890
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