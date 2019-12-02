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59 минут назад
Липецкая вечЁрка: продажа водительских прав, рыбаки на льдине и снежный вопрос
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 2 декабря.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями бывшими сотрудниками регионального ГИБДД. Дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области, двух его подчиненных инспекторов и посредника во взяточничестве. По данным следствия, бывший заместитель начальника отдела – начальник отделения по приему квалифицированных экзаменов собирался получить 140 тысяч рублей за содействие в выдаче водительских удостоверений трем претендентам без фактического их обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Начальник отделения дал соответствующие указания подчиненным. Двое инспекторов заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теоретической и практических частей экзамена и претенденты получили права.
Льдина с рыбаками оторвалась от берега Матырского водохранилища в районе Юсовского затона. Спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно и доставили на берег.
Тем временем двое полицейских помогли спасти 4-месячного ребенка. Они помогли доставить 4-месячную девочку в больницу через загруженные дороги города. На просьбы отца ребенка дать его автомобилю дорогу никто из водителей не откликнулся.
Кстати, уже зима. В мэрии Липецка считают, что этой зимой горожане не утонут в снежной каше. Но никаких иных технологий борьбы со снегом, кроме дворников и тракторов, нет. Причем не хватает и тех, и этих. Липецк вступил в календарную зиму на прошлой неделе, пережив ледяной дождь и гололед. Итоги борьбы с непогодой нельзя оценить даже на твердую «четверку», ведь, будь тротуары и пешеходные дорожки вовремя посыпаны песком и солью, в травмпункты города не было бы очередей. Какой в целом будет зима, никто, конечно, не знает, но без осадков не обойтись в любом случае. Корреспонденты GOROD48 обратились в администрацию города, чтобы выяснить будет ли город этой зимой непроходимым, как все последние годы, или же очищать дороги и тротуары наконец-то начнут вовремя.
Льдина с рыбаками оторвалась от берега Матырского водохранилища в районе Юсовского затона. Спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно и доставили на берег.
Тем временем двое полицейских помогли спасти 4-месячного ребенка. Они помогли доставить 4-месячную девочку в больницу через загруженные дороги города. На просьбы отца ребенка дать его автомобилю дорогу никто из водителей не откликнулся.
Кстати, уже зима. В мэрии Липецка считают, что этой зимой горожане не утонут в снежной каше. Но никаких иных технологий борьбы со снегом, кроме дворников и тракторов, нет. Причем не хватает и тех, и этих. Липецк вступил в календарную зиму на прошлой неделе, пережив ледяной дождь и гололед. Итоги борьбы с непогодой нельзя оценить даже на твердую «четверку», ведь, будь тротуары и пешеходные дорожки вовремя посыпаны песком и солью, в травмпункты города не было бы очередей. Какой в целом будет зима, никто, конечно, не знает, но без осадков не обойтись в любом случае. Корреспонденты GOROD48 обратились в администрацию города, чтобы выяснить будет ли город этой зимой непроходимым, как все последние годы, или же очищать дороги и тротуары наконец-то начнут вовремя.
408