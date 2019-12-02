Общество
сегодня, 11:01
Следствие: начальник отделения по приему водительских экзаменов торговал правами
Громкое дело о взятках в ГИБДД передано в суд.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями бывшими сотрудниками регионального ГИБДД.
Дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области, двух его подчиненных инспекторов и посредника во взяточничестве. В зависимости от роли каждого их действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Начальник отделения дал соответствующие указания подчиненным. Двое инспекторов заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теоретической и практических частей экзамена и претенденты получили права.
Начальника отделения, его подчиненных и посредника во взяточничестве з адержали в результате совместных действий сотрудников управлений СКР, ФСБ, ОРЧ СБ МВД России по Липецкой области и спецподразделений Росгвардии.
«В рамках расследования уголовного дела были проведены масштабные обыски по местам жительства обвиняемых, а также осмотры помещений здания ГИБДД. По изъятым техническим средствам, служебной документации, а также другим вещественным доказательствам, представляющим интерес для следствия, проведены судебные экспертизы. В результате следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Все сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области, двух его подчиненных инспекторов и посредника во взяточничестве. В зависимости от роли каждого их действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
«По данным следствия, бывший заместитель начальника отдела – начальник отделения по приему квалифицированных экзаменов собирался получить 140 тысяч рублей за содействие в выдаче водительских удостоверений трем претендентам без фактического их обучения в автошколе и сдачи экзаменов», - пояснили фабулу дела в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Начальник отделения дал соответствующие указания подчиненным. Двое инспекторов заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теоретической и практических частей экзамена и претенденты получили права.
Начальника отделения, его подчиненных и посредника во взяточничестве з адержали в результате совместных действий сотрудников управлений СКР, ФСБ, ОРЧ СБ МВД России по Липецкой области и спецподразделений Росгвардии.
«В рамках расследования уголовного дела были проведены масштабные обыски по местам жительства обвиняемых, а также осмотры помещений здания ГИБДД. По изъятым техническим средствам, служебной документации, а также другим вещественным доказательствам, представляющим интерес для следствия, проведены судебные экспертизы. В результате следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Все сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Денис
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Это не взятка
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