Общество

сегодня, 11:01

Следствие: начальник отделения по приему водительских экзаменов торговал правами

21 1920
#взятка
1
Следствие: начальник отделения по приему водительских экзаменов торговал правами

Громкое дело о взятках в ГИБДД передано в суд.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями бывшими сотрудниками регионального ГИБДД. 

Дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области, двух его подчиненных инспекторов и посредника во взяточничестве. В зависимости от роли каждого их действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«По данным следствия, бывший заместитель начальника отдела – начальник отделения по приему квалифицированных экзаменов собирался получить 140 тысяч рублей за содействие в выдаче водительских удостоверений трем претендентам без фактического их обучения в автошколе и сдачи экзаменов», - пояснили фабулу дела в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Начальник отделения дал соответствующие указания подчиненным. Двое инспекторов заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теоретической и практических частей экзамена и претенденты получили права.

Начальника отделения, его подчиненных и посредника во взяточничестве з адержали в результате совместных действий сотрудников управлений СКР, ФСБ, ОРЧ СБ МВД России по Липецкой области и спецподразделений Росгвардии.

«В рамках расследования уголовного дела были проведены масштабные обыски по местам жительства обвиняемых, а также осмотры помещений здания ГИБДД. По изъятым техническим средствам, служебной документации, а также другим вещественным доказательствам, представляющим интерес для следствия, проведены судебные экспертизы. В результате следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Все сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

21 1920
#взятка
1

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Денис

17 секунд назад
А чем он по вашему должен торговать? Палёной водкой штоль?
ответить

Вадим Мюрк

27 секунд назад
Из 50 ) весёлый,
ответить

Заваркина

8 минут назад
В России есть только один честный гаишник, это Николай Лаптев. Только он сможет навести порядок в этой системе.
ответить

Валера

8 минут назад
Ни для кого не секрет,что бесплатно экзамены не сдаются..обирают 100 процентов учеников
ответить

весёлый

21 минуту назад
Липецкая область заняла 46-е место в России по уровню зарплат
ответить

И что вы думаете

23 минуты назад
Как права стояли на потоке на продажу так и стоят пришли новые занимаются тем же стоят правишки б категория 50 тыс и личное присутствие на экзамене
ответить

мама, дорогая

25 минут назад
с такими сотрудниками ГИБДД и враги не нужны.....
ответить

Юрок Алтушок.

28 минут назад
А полицию отобрали лучших из лучших.
ответить

Это не взятка

30 минут назад
это подработка. Простить и отпустить.
ответить

Знаток

32 минуты назад
Все на свободе это сколько денег А ЖОРИК все еще на свободе !? Этот змей гуляет И дома его терема все осталось ..Это наш гуманный суд Как все на своих местах ..Какую сказку рассказываете ...Не фамилий не имен ...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Три трамвая сошли с рельсов за сутки в Липецке
3
Три трамвая сошли с рельсов за сутки в Липецке

15 минут назад

Общество
Отряд липецких полицейских вернулся с Северного Кавказа
#Северный Кавказ
Отряд липецких полицейских вернулся с Северного Кавказа

40 минут назад

Общество
На улице Космонавтов до 10 декабря установят 333 светодиодных светильника
#освещение
8
На улице Космонавтов до 10 декабря установят 333 светодиодных светильника

сегодня, 10:53

Общество
В Липецке меняется расписание трамвая №1
#трамвай #транспорт
В Липецке меняется расписание трамвая №1

сегодня, 10:41

Общество
Для Липецких инспекторов ДПС закупили 31 «Шкоду»
#ГИБДД
28
Для Липецких инспекторов ДПС закупили 31 «Шкоду»

сегодня, 10:32

Общество
Госстройнадзор и прокуратура проверят законность расширения ЦУМа
#ЦУМ
27
Госстройнадзор и прокуратура проверят законность расширения ЦУМа

сегодня, 10:09

Общество