сегодня, 14:10
Двое полицейских помогли спасти 4-месячного ребенка
Сотрудники отдельного батальона ППС прапорщик полиции Виталий Литвинов и младший лейтенант полиции Валентин Проняев помогли доставить 4-месячную девочку в больницу через загруженные дороги города. На просьбы отца ребенка дать его автомобилю дорогу никто из водителей не откликнулся.
«Полицейские мгновенно оценили ситуацию. В салоне автомобиля находилась испуганная женщина с малышом на руках. Со слов мамы, девочка пришла в сознание, но была очень слаба. Полицейские, включив на патрульном автомобиле сигнальную громкоговорящую установку, провели машину с ребенком сквозь плотный дорожный поток до травмпункта областной детской больницы», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Помощь полицейских оказалась своевременной. Сейчас с девочкой все хорошо, она получает лечение по месту жительства.
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