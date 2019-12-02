Двое полицейских помогли спасти 4-месячного ребенка

Сотрудники отдельного батальона ППС прапорщик полиции Виталий Литвинов и младший лейтенант полиции Валентин Проняев помогли доставить 4-месячную девочку в больницу через загруженные дороги города. На просьбы отца ребенка дать его автомобилю дорогу никто из водителей не откликнулся.

Полицейские несли службу в Левобережном районе Липецка, когда к ним обратился молодой мужчина с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что везет в больницу 4-месячную дочь, она упала с дивана и потеряла сознание. Быстро доехать до больницы отец ребенка не смог из-за пробок. Он обращался к водителям, но его никто не пропустил.



«Полицейские мгновенно оценили ситуацию. В салоне автомобиля находилась испуганная женщина с малышом на руках. Со слов мамы, девочка пришла в сознание, но была очень слаба. Полицейские, включив на патрульном автомобиле сигнальную громкоговорящую установку, провели машину с ребенком сквозь плотный дорожный поток до травмпункта областной детской больницы», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.



Помощь полицейских оказалась своевременной. Сейчас с девочкой все хорошо, она получает лечение по месту жительства.



