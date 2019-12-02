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сегодня, 14:10

Двое полицейских помогли спасти 4-месячного ребенка

12 1479
#полиция
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Двое полицейских помогли спасти 4-месячного ребенка

Сотрудники отдельного батальона ППС прапорщик полиции Виталий Литвинов и младший лейтенант полиции Валентин Проняев помогли доставить 4-месячную девочку в больницу через загруженные дороги города. На просьбы отца ребенка дать его автомобилю дорогу никто из водителей не откликнулся.

Полицейские несли службу в Левобережном районе Липецка, когда к ним обратился молодой мужчина с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что везет в больницу 4-месячную дочь, она упала с дивана и потеряла сознание. Быстро доехать до больницы отец ребенка не смог из-за пробок. Он обращался к водителям, но его никто не пропустил.

«Полицейские мгновенно оценили ситуацию. В салоне автомобиля находилась испуганная женщина с малышом на руках. Со слов мамы, девочка пришла в сознание, но была очень слаба. Полицейские, включив на патрульном автомобиле сигнальную громкоговорящую установку, провели машину с ребенком сквозь плотный дорожный поток до травмпункта областной детской больницы», - рассказали в пресс-службе областного УМВД. 

Помощь полицейских оказалась своевременной. Сейчас с девочкой все хорошо, она получает лечение по месту жительства.

12 1479
#полиция
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Комментарии (12)

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Родители

1 минуту назад
Молодцы. ребята! Вот таких бы побольше людей.
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ГРЕФский орех

2 минуты назад
Кокос, читал? Тут "красаучиг" не отделаешься - дэнги давай, да
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Гость

13 минут назад
Спец рота сила
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БС

15 минут назад
Молодцы парни! Главное, уж поверьте, не для славы они это делали! Успехов!
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Lol

15 минут назад
В США это норма,это их работа
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Опупеть

16 минут назад
Молодцы ребята видно не все гамно
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евген

17 минут назад
Ы, героям слава
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Ы

24 минуты назад
Слава героям!
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Т

25 минут назад
молодцы полицейские! А не пропустившие - ждите бумеранг
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Молодцы!!!

34 минуты назад
В таких моментах каждая секунда дорога и бесценна. Спасибо полицейским и их мамам, близким которые таких сыновей воспитали.
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