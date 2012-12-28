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Более десятка домов в Липецке остались без воды из-за необходимости ремонта на сетях водоснабжения
Общество
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41 минуту назад
На нескольких улицах Липецка отключено электричество
Причина — технологическое нарушение в сети.
«Над восстановлением электроснабжения уже работает бригада специалистов и необходимое количество спецтехники. Прогнозное время возобновления подачи электроэнергии – в течение 2-х часов», — сообщают в мэрии.
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