На нескольких улицах Липецка отключено электричество

Причина — технологическое нарушение в сети.

Как сообщили в администрации города, из-за технологического нарушения в сети произошел временный перерыв в электроснабжении части домов по улицам: Барашева, Скороходова, К. Маркса, Коммунальная, Горького, Неделина, Октябрьская, Первомайская, 40 лет Советской армии, Нижний парк, пл. П. Великого.«Над восстановлением электроснабжения уже работает бригада специалистов и необходимое количество спецтехники. Прогнозное время возобновления подачи электроэнергии – в течение 2-х часов», — сообщают в мэрии.