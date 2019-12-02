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В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь на улице

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В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь на улице

Девочка получила 2 степень обморожения

Трехгодовалую девочку, получившую вторую степень обморожения после того, как пьяный родственник забыл ее ночью на улице, перевели из реанимации в хирургию, ампутация ног ей не грозит, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Утром на обочине дороги Заиграево - Улан-Удэ на окраине СНТ 43-летний прохожий мужчина обнаружил трехлетнюю девочку, которую забыли на улице. Ребенок был госпитализирован. Ребенка силами санитарной авиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, у девочки диагностировали переохлаждение и обморожение стоп второй степени. Ночь она провела в реанимации.

Лыгденова отметила, что пока не установлено, почему ребенка нашли без обуви. Предположительно, девочка потеряла сапоги или ботинки в сугробах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности. Мужчине, оставившему ребенка на улице, грозит год лишения свободы.
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