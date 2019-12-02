На Соколе снесли 150-метровый кирпичный забор стадиона

На днях начнется монтаж нового забора.





Таким будет новый забор





Искусственное

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Каток теперь будет на втором поле СК "Сокол"

Реконструкция стадиона спорткомплекса «Сокол» близится к завершению. Сегодня начинается монтаж нового забора – металлического. Старый кирпичный забор, находившийся много лет в аварийном состоянии, на днях полностью демонтирован.Как рассказал GOROD48 директор СК «Сокол» Владимир Санталов, все работы в рамках реконструкции закончатся к новому году, к 31 декабря.- Реконструкция стадиона началась 17 сентября. За прошедшее время заменено искусственное покрытие футбольного поля, и самое главное – смонтирован его подогрев, - говорит Владимир Санталов. – Испытание системы подогрева прошло отлично. При устойчивом погодном «минусе» подогрев поля включим до самой весны. Это произойдет, наверное, на днях. На поле уже занимаются дубль «Металлурга» и детско-юношеская школа главной команды города. Это поле теперь наша гордость, аналогов ему в Липецкой области нет. Также демонтирована система освещения, его мы перенесли на второе поле. Главное же поле будет освещаться новой системой, монтаж которой начнется на днях и завершится в декабре. Кстати, второе, запасное поле, зимой будет использоваться как каток.Реконструкция спорткомплекса «Сокол» обошлась бюджету города в 11 миллионов 316 тысяч рублей. Услугами комплекса ежегодно пользуются 88 тысяч человек.