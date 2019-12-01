Террориста в Лондоне обезвредил убийца

Мужчина обезоружил боевика на мосту в центре британской столицы в день своего условно-досрочного освобождения.

Британская пресса назвала героями трёх жителей Лондона, которые, несмотря на опасность, обезвредили террориста Усмана Хана на Лондонском мосту при помощи подручных средств — огнетушителя и бивня морского единорога. Однако личность одного из героев, который выбил нож из рук боевика, вызвала скандал. Как сообщает The Sun, им оказался жестокий убийца 21-летней девушки-инвалида.42-летнего Джеймса Форда опознала семья убитой в 2004 году Аманды Чемпион во время просмотра новостей. Для них это стало шоком, ведь они были убеждены, что убийца Аманды отбывает назначенное ему наказание. За жестокое убийство девушки с отклонениями в развитии он был приговорён к пожизненному заключению.Как выяснили журналисты, Форд отсидел в тюрьме 15 лет и вышел по условно-досрочному освобождению. Притом свой геройский поступок на Лондонском мосту он совершил как раз в день освобождения из тюрьмы.

— Он убил девочку-инвалида. Без всякой причины, он просто вышел из дома и убил инвалида. Он не герой, абсолютно нет. Мне всё равно, что он сделал сегодня, он убийца. Он мразь. Аманда была моей племянницей. Он знал, что он делал. Люди не меняются. Любой из моей семьи мог быть в Лондоне и просто наткнуться на него, — заявила 65-летняя Анджела Кокс, тётя убитой Аманды.

Женщина призналась, что теперь с ужасом смотрит новости по телевидению после того, как там регулярно показывают убийцу её племянницы Джеймса Форда и тем более называют его героем.

Напомним, в результате теракта два человека погибли, трое пострадали. На теле преступника был закреплён муляж взрывного устройства. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ*.

Как сообщал Лайф, полиция установила личность террориста. Им оказался ранее судимый 28-летний британец пакистанского происхождения Усман Хан. По данным британских СМИ, в 2012 году он был осуждён за планирование теракта на Лондонской бирже. В декабре прошлого года Хан был досрочно освобождён, сообщает life.ru.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.