31 минуту назад
В первый день зимы липчанам пообещали небольшой снег
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне атмосферного фронта атлантического циклона– ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем также ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.
День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +13 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.
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