В первый день зимы липчанам пообещали небольшой снег

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне атмосферного фронта атлантического циклона– ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем также ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.



День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +13 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.

