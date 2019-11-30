Погода в Липецке

31 минуту назад

В первый день зимы липчанам пообещали небольшой снег

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#снег
В первый день зимы липчанам пообещали небольшой снег

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне атмосферного фронта атлантического циклона– ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Среднесуточные температуры составят 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем также ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.  

День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +13 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза. 
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#снег

Комментарии (3)

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кокс

2 минуты назад
Декабрь в последние годы больше похож на Март а Март на Декабрь . Скорее Март можно отнести к Зиме нежели Декабрь
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колянчик

13 минут назад
Лучше бы дождь пошел и жара ударила градуса под три!
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васянчик

19 минут назад
Лучше бы бота отпетушили на морозе, да раз тридцать за день!
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