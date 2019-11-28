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Киев дает пять вариантов возвращения Донбасса

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#Донбасс #Украина
Киев дает пять вариантов возвращения Донбасса

Украина намерена реинтегрировать территории.

Пять сценариев разработано на Украине по реинтеграции Донбасса, сообщают «Вести». И все они — на пользу Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на конференции "Прекращение огня и разведение войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" в Киеве. Что это за сценарии, Данилов не рассказал. При этом секретарь СНБО выразил сожаление в связи с тем, что у него нет возможности раскрыть подробности этих сценариев. Он также подчеркнул, что работа над совершенствованием каждого из них продолжается.

- Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что всё у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым, ­­–– заявил Данилов.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, напоминает «Лента». В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. 30 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил этапы возвращения Донбасса под контроль Киева. В их числе разоружение, отвод войск и примирение сторон. 27 ноября Киев и самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) приступили к обсуждению особого статуса Донбасса.
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#Донбасс #Украина

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