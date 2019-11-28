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Рейтинг президента резко снизился

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#рейтинг #опрос
Рейтинг президента резко снизился

Социологический опрос украинцев показал падение поддержки Зеленского у населения.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения, пишет ТАСС. Об этом в четверг свидетельствуют опубликованные данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

- К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% - в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% - в сентябре, 9% - в октябре, 12% - в начале ноября, 19% - в конце ноября, - говорится в опросе.

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября на основе случайного выбора абонентов сотовой связи. В опросе не принимали участия номера мобильных телефонов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В ходе опроса было проведено 15,5 тыс. интервью с жителями, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%, уточняет РБК.
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#рейтинг #опрос

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