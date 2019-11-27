Общество

51 минуту назад

Липчане перестали умирать от суррогатного алкоголя

6 363
#Алкоголь #суррогат #отравление
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Липчане перестали умирать от суррогатного алкоголя

То ли спиртное становится лучше, то ли – народ крепчает.

По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2019 года в Липецкой области зафиксировано 288 случаев острых отравлений алкоголем.

В ведомстве отметили, что липчане стали гораздо устойчивее. Так, пять лет назад в 2014 году алкоголем отравились 570 жителей региона, теперь же количество пострадавших снизилось на 49,5 %.

Более того, в текущем году пока никто не умер от «левого» пойла. Отравления суррогатами алкоголя составили 6 случаев без летальных исходов. Не было и примеров массового отравления населения алкоголем.

Фото 1ok.click

6 363
#Алкоголь #суррогат #отравление
1

Комментарии (6)

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Андрей

1 минуту назад
Народ нищает просто. Алкоголь не на что купить. Сигареты тем более недоступны.
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Roker

7 минут назад
Сплюньте,дураки.Новый год близиться,подпортит статистику
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Фауст

9 минут назад
фунфырики - как привика!))))
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весёлый

19 минут назад
Организм ко всему привыкает!
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Это

43 минуты назад
Значить левую водку надо разрешить
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Теперь

45 минут назад
Они будут умирать от голода !.
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