Происшествия

24 минуты назад

В Липецке звели уголовное дело на «лже-террориста»

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#лже-террорист
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В Липецке звели уголовное дело на «лже-террориста»

Ночью 22 ноября 2019 года в службу спасения «112» с сотового телефона позвонила неизвестная и сообщила, что в доме по переулку Рудный заложена бомба и через 1 час будет произведен взрыв.

Согласно поступившему сообщению, по указанному адресу незамедлительно был проведен осмотр территории, в ходе которого взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Сотрудниками полиции задержана предполагаемая участница преступления – неработающая 28-летняя жительница дома. Со слов соседей, девушка уже некоторое время находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На вопросы полицейских о причинах своего поступка, ничего вразумительного пояснить не смогла.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку, сообщает пресс-служба УМВД России по липецкой области.   

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#лже-террорист
1

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Чурчхела

9 минут назад
Звели Чакапули Кучмачи! А бадриджани! Вах!
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