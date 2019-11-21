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Медведев раскрыл долги за «коммуналку»

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#ЖКХ #долг
Медведев раскрыл долги за «коммуналку»

И неплатежами надо что-то делать.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ, пишет ТАСС. Долги превысили 175 млрд рублей, отметил премьер.

- Есть еще одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. Это по-прежнему очень большая сумма — свыше 175 млрд рублей,— сказал Медведев на заседании правительства, основной из тем которого стала готовность ЖКХ и энергетического комплекса к отопительному сезону.

По словам главы правительства, проблема носит системный характер, а общая задолженность сократилась по сравнению с прошлым годом незначительно. Премьер-министр призвал организовать работу с долгами потребителей в рамках решений, которые принимает правительство.
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#ЖКХ #долг

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