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сегодня, 16:34
Запуск «Северного потока-2» перенесли
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На 2020 год.
Российский газопровод «Северный поток-2» будет запущен в середине 2020 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года, напоминает "Лента".
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, уточняет РИА Новости.
В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80 процентов. Завершение строительства осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание. Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, уточняет РИА Новости.
В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80 процентов. Завершение строительства осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание. Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.
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