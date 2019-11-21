Спасатели прочесывали лог из-за ложного вызова

Пять раз за прошедшие сутки городские спасатели выезжали в разные районы Липецка по вызовам липчан и служб экстренного реагирования. В одном из случаев за вскрытой дверью спасатели нашли труп, два вызова оказались ложными.

Утром 20 ноября за помощью в управление ГО и ЧС Липецка обратилась хозяйка квартиры на улице Филипченко после неудачных попыток открыть дверь, за которой находилась её 87-летняя родственница. Дверь спасатели всскрыли слесарным инструментом. К счастью, пожилая женщина оказалась в порядке.



Дверь в присутствии сотрудников полиции и бригады скорой помощи пришлось вскрывать и в доме на улице Гагарина, где женщина нуждалась в помощи медиков. В 15-ом микрорайоне доступ в квартиру был обеспечен по обращению сотрудников МВД. За дверью обнаружен труп 65-летнего мужчины.



Дважды выезды смены АСО совершались по ложным вызовам. Одному из них – насчёт задымления в подъезде многоквартирного дома на проспекте 60 лет СССР – «отбой» был дан ещё на подъезде к месту предполагаемого происшествия.



Во втором случае в три часа ночи спасателям пришлось искать в Каменном логу мужчину, который, как сообщил позвонивший по телефону «103» неизвестный, «лежит, не может подняться и просит помощи». После того, как по указанному адресу на улице Звёздной медики скорой помощи пострадавшего не обнаружили, территорию прошли с фонарями спасатели. С тем же результатом. Сам заявитель, с которым пытались связаться, с его же невнятных слов к тому времени находился уже на другом конце города, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.



- Все разговоры в единой дежурной-диспетчерской службе и системе «112» записываются, а телефоны звонивших – фиксируются. Информация о ложных вызовах передается в полицию-, сообщили в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

