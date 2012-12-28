Настоящую канонаду со взрывами и всполохами зарева липчане наблюдали на следующий день после отмены воздушной тревоги в районе Быханова сада

В вашем браузере отключен JavaScript

Липчане продолжают жаловаться на запуски фейерверков в городе. 25 декабря оповещение о воздушной тревоге и опасности атак БПЛА, причем «красный уровень» отменили только после полуночи, а «желтый уровень» сняли утром. А вечером того же дня небо над центром Липецка ближе к Быханову саду, Слободе, озарилось красными всполохами и воздух сотрясали взрывы.Снявшие на видео канонаду липчане задают вопрос: «Доколе это будет продолжатся? Есть же запрет?!».Самое интересное, что запускать фейерверки в Липецке действительно запрещено. А вот продажа пиротехники – разрешена. Она подразумевает, что покупатель, приобретя пиротехнику в Липецке, может ее запускать где-то, где это разрешено.Полиция после новогодних каникул расследовала 17 эпизодов запусков фейерверков.26 мая 2023 года оперативный штаб Липецкой области ввел запрет на использование пиротехнических изделий. Нарушение этого запрета попадает под действие нескольких административных статей.Статьей 8.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за нарушение прав граждан на тишину и спокойствие установлен штраф для физических лиц — до 1 000 рублей, для юридических лиц — до 10 000 рублей.За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которая влечет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.За нарушение правил пожарной безопасности при запуске пиротехники предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозят штрафы до 15 0000 рублей, юридическим лицам — до 400 000 рублей.Запуск салютов и фейерверков на высоту более 50 метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность вне зависимости от высоты салютов и фейерверков влечет административную ответственность по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ, которая грозит гражданам штрафом до 50 000 рублей, юридическим лицам — до 500 000 рублей, либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.