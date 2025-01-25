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Общество
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26 минут назад
Сегодня часть улицы Космонавтов перекроют на полтора часа
На перекрытой части стартует забег.
Также в период с 13:30 до 15:00 движение автобусов по маршрутам №306, 322, 325, 345, 346 будет осуществляться по временной схеме «… ост. «Быханов сад» – ул. Гагарина – ж/д вокзал – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… ул. Космонавтов – ул. Терешковой – ж/д вокзал – ул. Гагарина – ост. «Быханов сад» – далее по маршрутам».
В мэрии просят водителей выбирать альтернативные маршруты заранее.
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