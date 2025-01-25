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26 минут назад

Сегодня часть улицы Космонавтов перекроют на полтора часа

На перекрытой части стартует забег.

Как сообщили в мэрии Липецка, сегодня движение транспортных средств с 13.30 до 15.00 будет приостановлено по маршруту легкоатлетического забега: ДС «Звездный» – ул. Космонавтов от улицы Валентины Терешковой до ул. Космонавтов, 5/1.

Также в период с 13:30 до 15:00 движение автобусов по маршрутам №306, 322, 325, 345, 346 будет осуществляться по временной схеме «… ост. «Быханов сад» – ул. Гагарина – ж/д вокзал – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… ул. Космонавтов – ул. Терешковой – ж/д вокзал – ул. Гагарина – ост. «Быханов сад» – далее по маршрутам».

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В мэрии просят водителей выбирать альтернативные маршруты заранее.
забег
перекрытие движения
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