В Липецкой области до +5

26 января территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 27 и 28 января регион окажется под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона – местами ожидается небольшой дождь.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от -3 до +2 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градусов мороза.