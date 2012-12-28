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Погода в Липецке
219
сегодня, 17:00
2

В Липецкой области до +5

26 января территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 27 и 28 января регион окажется под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона – местами ожидается небольшой дождь.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от -3 до +2 градусов, днем – от 0 до +5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.

День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градусов мороза.
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Комментарии (2)

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Алкан лтз
53 минуты назад
Лесапет достаю поеду в лес за грибами.
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Денис
сегодня, 17:05
в 2010 был -31 мороза но потом было мега жаркое лето, теперь главное что бы после теплой зимы не было холодного лето.
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