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сегодня, 21:21
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И драка – не панацея: до вечного антирекорда остались 5 матчей

Как можно рассчитывать на победу, если бросать по чужим воротам всего два раза за период.

Очередные поражения МХК «Липецк» потерпел в Новочебоксарске от занимающего 4-е место в Восточной конференции НМХЛ «Сокола» - 2:3 и 0:5.

В первой игре «Липецку» не помогло и отчаянное везение. Чуть ли не первый прицельный бросок по воротам хозяев на 5-й минуте привёл к голу Николая Шеина – 1:0. Правда, на 10-й минуте форвард хозяев Илья Нуякшев восстановил «статус кво» - 1:1, но «Липецку» вновь посчастливилось вырваться вперёд после того, как Матвей Иванов использовал единственное численное большинство в первом периоде. На это раз лидировать «Липецку» дали всего полторы минуты – на 13-й Дмитрий Викторов вновь установил равенство – 2:2.

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Во втором периоде вратарь Тимур Аглеев крутился, как белка в колесе, отразив 16 бросков по своим воротам (а всего за игру – 38), но однажды и он оказался бессилен: на исходе 39-й минуте Никита Дерябин забросил шайбу, оказавшуюся в итоге победной.

Проигрывая, «Липецк» сподобился на штурм ворот хозяев только в последние 30 секунд, сняв вратаря. Однако не преуспел. Да и как можно было преуспеть, если во втором и в третьем периоде грозные липецкие форварды нанесли лишь по 6 бросков в створ ворот соперников?

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Но это ещё ничего! В первом периоде повторной игры за 20 минут на льду потревожили вратаря гостей лишь… дважды, тогда как «Сокол» нанёс 15 бросков, т.е. в 7 раз больше. Неудивительно, что счет после стартового отрезка сразу стал 2:0, во втором хозяева забросили ещё три шайбы.

«Липецк» за весь матч нанёс 17 бросков – примерно сколько «Сокол» за один период. Шайбы у хозяев на счету Камиля Галимуллина (две), Константина Шульдищева, Ярослава Добровольского, Егора Родионова.

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В третьем периоде отметить можно лишь драку на последних минутах: защитник липчан Фёдор Бидзюра припечатал к борту Ильдара Арсланова, мстить за товарища бросился Дерябин: оба участника потасовки получили по матч-штрафу. Впрочем, в кулачном бою наши тоже не особо преуспели…

Липецк продолжает кошмарную серию – 28 поражений в 18 матчах со старта чемпионата. До повторения рекорда кишинёвской «Платины» в сезоне-2012/13 – 33 проигрыша на старте осталось 5 матчей.

Добавим, что за обоими матчами в Ростовской области наблюдали больше тысячи болельщиков, а не несколько сотен страдальцев, как в Липецке. Впрочем, в Новочеркасске и выход на хоккей бесплатный, а наш клуб дерёт с поклонников по 200 рублей, больше чем любой местный представитель игровых видов спорта.

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Завтра и послезавтра нас ждут матчи в Глазове с «Прогрессом», идущим 9-м.

Фото ХК «Сокол»(Новочебоксарск)
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (4)

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Как гость
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Гость
9 минут назад
Главное не победа , главное участие... В победе ((((
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фонтаныч
14 минут назад
Что употребляет автор? Новочеркасск и Новочебоксарск перемешались. Ростовская обл. и Шувашия вообще не рядом...
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вперед
18 минут назад
ура,победа будет за нами))))))!!!!!!
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Знаток
58 минут назад
Какая ростовская область????
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