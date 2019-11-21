Происшествия

сегодня, 09:19

46-летний мужчина попал под «Вольво» и умер по дороге в больницу

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#авария #ДТП
46-летний мужчина попал под «Вольво» и умер по дороге в больницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека получили травмы, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 20 ноября в Добровском районе на трассе Липецк – Чаплыгин автомобиль «Вольво» сбил 46-летнего мужчину, который от полученных травм умер по дороге в больницу.

В Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись «УАЗ» под управлением 51-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 33-летним водителем за рулем, который получил травмы и был госпитализирован. 

В Липецком районе на трассе Липецк – Хлевное столкнулись автомобили «Опель» под управлением 43-летнего водителя и «Лада-Гранта» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1446 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1022 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 48 нарушений правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.

Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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только сегодня утром

39 минут назад
3 раза чудом не попал под машину переходя переход. уроды поворачивают с главной на второстепенную не сбавляя скорость. Липчане - будьте осторожны, дорога скользкая и дебилы водятлы онлайн за рулем. Ох, сколько бед натворят дебилы...
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