Происшествия
сегодня, 09:19
46-летний мужчина попал под «Вольво» и умер по дороге в больницу
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека получили травмы, один - погиб.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 20 ноября в Добровском районе на трассе Липецк – Чаплыгин автомобиль «Вольво» сбил 46-летнего мужчину, который от полученных травм умер по дороге в больницу.
В Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись «УАЗ» под управлением 51-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 33-летним водителем за рулем, который получил травмы и был госпитализирован.
В Липецком районе на трассе Липецк – Хлевное столкнулись автомобили «Опель» под управлением 43-летнего водителя и «Лада-Гранта» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1446 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1022 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 48 нарушений правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.
Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись «УАЗ» под управлением 51-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 33-летним водителем за рулем, который получил травмы и был госпитализирован.
В Липецком районе на трассе Липецк – Хлевное столкнулись автомобили «Опель» под управлением 43-летнего водителя и «Лада-Гранта» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1446 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1022 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 48 нарушений правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.
Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
только сегодня утром