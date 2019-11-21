46-летний мужчина попал под «Вольво» и умер по дороге в больницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека получили травмы, один - погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 20 ноября в Добровском районе на трассе Липецк – Чаплыгин автомобиль «Вольво» сбил 46-летнего мужчину, который от полученных травм умер по дороге в больницу.



В Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись «УАЗ» под управлением 51-летнего водителя и «ВАЗ-2112» с 33-летним водителем за рулем, который получил травмы и был госпитализирован.



В Липецком районе на трассе Липецк – Хлевное столкнулись автомобили «Опель» под управлением 43-летнего водителя и «Лада-Гранта» с 32-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1446 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1022 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 48 нарушений правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.



Так же было зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



