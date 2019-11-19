Безопасность труда - основа любого производства

Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости как условие по обеспечению безопасных условий труда — одна из приоритетных задач в Липецкой области уже много лет.

Для реализации комплекса мер по профилактике производственного травматизма и профзаболеваемости действует областная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» Государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области». Принят и действует областной закон № 88 – ОЗ от 08.11.2012 г. «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений». Кроме того, организовано взаимодействие с органами надзора и контроля, органами местного самоуправления, общественными организациями, профсоюзами. Проводятся круглые столы, семинары, заседания областной и районных межведомственных комиссий, традиционными стали областной конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей», месячники по охране труда.

Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не предопределены судьбой и не являются неизбежными. Развитие эффективной культуры профилактики позволяет сохранить жизнь и здоровье в процессе производства. Жизнь и здоровье работников в процессе производства — главный приоритет и та основа, на которой должна строиться работа в любой организации. Здоровье сотрудника, его благополучие в психологической сфере в конечном счете отразится на эффективности деятельности предприятия в целом.

На это направлена концепция «нулевого травматизма». «Vision Zero» или движение «нулевого травматизма» – мировое движение, цель которого – повлиять на ситуацию со смертностью и травматизмом на производстве, исключить формальный подход к охране труда. Концепция «нулевого» травматизма представляет инновационный взгляд на профилактику, который включает три направления: гигиена труда, безопасность, благополучие сотрудника на всех производственных этапах.

Управление труда и занятости Липецкой области, как уполномоченный орган в сфере охраны труда, приглашает работодателей присоединиться к международной кампании «Vision Zero» и усовершенствовать систему управления охраной труда на предприятии.

Сохраните жизнь и здоровье работников на производстве – соблюдайте требования охраны труда! Помните – дома нас ждут!

По заказу управления труда и занятости Липецкой области.