Сезонный рабочий угнал автомобиль коллеги и попался в Московской области

В ночь с 27 на 28 октября в селе Подгорное угнали автомобиль «Шкода-Фабиа» 43-летнего мужчины. Позже машину нашли на штрафстоянке в Московской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, выяснилось, что машину угнал 32-летний сезонный рабочий, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.



Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевший вместе работали по найму. Взяв машину коллеги без спроса, злоумышленник уехал в Московскую область, где нарушил правила дорожного движения. Машину у него изъяли и поместили на штрафстоянку.



В отношении рабочего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.



Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.

