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Сезонный рабочий угнал автомобиль коллеги и попался в Московской области

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#угон
Сезонный рабочий угнал автомобиль коллеги и попался в Московской области

В ночь с 27 на 28 октября в селе Подгорное угнали автомобиль «Шкода-Фабиа» 43-летнего мужчины. Позже машину нашли на штрафстоянке в Московской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, выяснилось, что машину угнал 32-летний сезонный рабочий, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.

Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевший вместе работали по найму. Взяв машину коллеги без спроса, злоумышленник уехал в Московскую область, где нарушил правила дорожного движения. Машину у него изъяли и поместили на штрафстоянку.

В отношении рабочего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает  максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.
1 361
#угон

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