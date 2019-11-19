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Сезонный рабочий угнал автомобиль коллеги и попался в Московской области
В ночь с 27 на 28 октября в селе Подгорное угнали автомобиль «Шкода-Фабиа» 43-летнего мужчины. Позже машину нашли на штрафстоянке в Московской области.
Предварительно установлено, что подозреваемый и потерпевший вместе работали по найму. Взяв машину коллеги без спроса, злоумышленник уехал в Московскую область, где нарушил правила дорожного движения. Машину у него изъяли и поместили на штрафстоянку.
В отношении рабочего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.