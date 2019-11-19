Мастера поймали на растрате топлива

Сотрудник перепродавал горючее на трассе.

Мировой судья СУ №5 Ельца определил наказание для мастера АО «Вагонная ремонтная компания-3». Сотрудника организации обвинили совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 160 УК РФ — растрате.



Как указано в материалах суда, мужчина устроился работать мастером весной 2019 года. В его обязанности было включено, в том числе, рациональное расходование топлива. Для выполнении его работы мужчине выдали топливную карту. Спустя всего пару недель после трудоустройства мастер наладил растрату топлива. Мужчина вместо того, чтобы заправлять служебную технику, на заправке сливал топливо в канистры и оставлял себе. Потом мастер перепродавал горючее на трассе М-4. Для того, чтобы скрыть растрату, мужчина подделывал путевые листы, акты и отчеты.



Ущерб от растраты составил 9 572 рубля. В ходе рассмотрения дела в суде стороны процесса ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как сотрудник возместил ущерб и раскаялся. Суд удовлетворил требование сторон и назначил мастеру судебный штраф в 10 000 рублей.

