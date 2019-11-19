Происшествия

сегодня, 10:45

Мастера поймали на растрате топлива

10 1092
#растрата #топливо
Мастера поймали на растрате топлива

Сотрудник перепродавал горючее на трассе.

Мировой судья СУ №5 Ельца определил наказание для мастера АО «Вагонная ремонтная компания-3». Сотрудника организации обвинили совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 160 УК РФ — растрате.

Как указано в материалах суда, мужчина устроился работать мастером весной 2019 года. В его обязанности было включено, в том числе, рациональное расходование топлива. Для выполнении его работы мужчине выдали топливную карту. Спустя всего пару недель после трудоустройства мастер наладил растрату топлива. Мужчина вместо того, чтобы заправлять служебную технику, на заправке сливал топливо в канистры и оставлял себе. Потом мастер перепродавал горючее на трассе М-4. Для того, чтобы скрыть растрату, мужчина подделывал путевые листы, акты и отчеты.

Ущерб от растраты составил 9 572 рубля. В ходе рассмотрения дела в суде стороны процесса ходатайствовали о прекращении уголовного дела, так как сотрудник возместил ущерб и раскаялся. Суд удовлетворил требование сторон и назначил мастеру судебный штраф в 10 000 рублей.
10 1092
#растрата #топливо

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фрэнк Гудвин

52 минуты назад
Народный контроль, ну народ у нас испокон веку не принято спрашивать, чего он хочет, а чего нет. Интересно другое - сколько стоит, например, создать предприятие, равноценное, ну скажем, ЛТЗ, с тем же количеством рабочих мест и сколько таких предприятий можно создать на эти миллиарды?
ответить

Тимоха

56 минут назад
Теперь премию операм 100000 за поимку особо опасного преступника .
ответить

Так и было

58 минут назад
Это похоже он быстрее начальника оказался, или с приходом его начальник оказался без дополнительного прироботка.
ответить

Воруйте

сегодня, 11:19
Все и все и везде такое сейчас время аоровства)
ответить

Епт

сегодня, 11:18
Каждая сволочь ворует столько сколько может вынести!
ответить

Фрэнк Гудвин

сегодня, 11:18
Зоркий, да Бог с Вами, не призываю я воровать, я не понимаю таких " подарков ".
ответить

Горожанин

сегодня, 11:17
Позор силовикам , ловите тех кто из бюджета милиардами ворует и тех кто украл наши пеньсии .
ответить

Народный контроль

сегодня, 11:16
Фрэнк Гудвин, 20 000 000 000 $ - это народные (без его спроса) инвестиции в предприятия олигархов, которых рекомендуют африканцам для пропуска на их рынки!
ответить

Зоркий

сегодня, 11:03
Фрэнк Гудвин, если одни воруют, так давайте все воровать что ли? А потом удивляемся, почему вокруг такое
ответить

Фрэнк Гудвин

сегодня, 10:52
9 572 рубля - растрата на трассе. 20 000 000 000 долларов - подарок Африке.
ответить

Еще в рубрике

Сезонный рабочий угнал автомобиль коллеги и попался в Московской области
#угон
Сезонный рабочий угнал автомобиль коллеги и попался в Московской области

сегодня, 10:59

Происшествия
Продавщица ритуального магазина присваивала деньги клиентов
#мошенничество
3
Продавщица ритуального магазина присваивала деньги клиентов

сегодня, 10:49

Происшествия
В столкновении «Рено» и «Лады-Калины» пострадал 40-летний мужчина
#авария #ГИБДД
5
В столкновении «Рено» и «Лады-Калины» пострадал 40-летний мужчина

сегодня, 09:11

Происшествия
Двухлетний ребенок проглотил 38 магнитов
#несчастный случай #областная детская больница
18
Двухлетний ребенок проглотил 38 магнитов

сегодня, 09:04

Происшествия
Липчанка обокрала строительный магазин
#кража #магазин
11
Липчанка обокрала строительный магазин

вчера, 17:25

Происшествия
По Липецку разъезжал пьяный на «Газели»
18
По Липецку разъезжал пьяный на «Газели»

вчера, 15:47

Происшествия