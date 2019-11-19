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Обновленному заводу — красивую улицу!
В настоящее время компания «Лебедяньмолоко» реализует масштабный проект реконструкции и модернизации производства.
Одновременно руководство предприятия приняло решение о полноценной реконструкции улицы Южной и благоустройстве прилегающей территории за счет собственных средств.
Всё, что делает «Лебедяньмолоко», носит характер масштабный и основательный. Поэтому и ремонт улицы носит не косметический характер: было решено сделать дорогу, не уступающую по качеству автомагистрали с заменой всех коммуникаций, проходящих по этой улице. Для создания прочного основания дороги было снято полметра грунта, уложена песчано-гравийная подушка, для которой вместо обычного щебня использовался высокопрочный шлак. А сверху положено два слоя асфальтового покрытия с использованием гранитной крошки. Всё это сделано, чтобы дорога служила как можно дольше.
Компания «Лебедяньмолоко» — одно из крупнейших предприятий молочной отрасли России и, несмотря на стремительную динамику развития, растущие объемы переработки, жизнь предприятия не ограничивается исключительно производственными вопросами.
Для компании ООО «Лебедяньмолоко» давно стало традицией поддерживать и своих сотрудников, и талантливых детей, и многодетные семьи, и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Предприятие является спонсором и партнером многих мероприятий и фестивалей. Только за последние полтора года на благотворительность было потрачено более 40 миллионов рублей.
Каждый год «Лебедяньмолоко» вот уже почти 20 лет дарит детям за отличную учебу, успехи в спорте или искусстве поездку на главный новогодний праздник страны — Кремлёвскую ёлку.
Активно поддерживая спорт и здоровый образ жизни, «Лебедяньмолоко» помогает юным спортсменам, талантливым детям защищать честь Липецкой области на федеральном и мировом уровне. Например, в этом году «Лебедяньмолоко» стала партнером поездки конноспортивного клуба «Донские кони» на чемпионат России и чемпионат мира по конноспортивной джигитовке, на котором Ульяна Санталова из Лебедяни стала чемпионкой мира.
Главным культурным событием этого лета для жителей Липецкой области стал первый благотворительный музыкальный фестиваль «МОЛОКО», организованный компанией «Лебедяньмолоко». Звездой фестиваля стал победитель конкурса Евровидение-2008, заслуженный артист России, обладатель множества наград и музыкальных премий Дима Билан.
Фестиваль «МОЛОКО» стал не только крупным культурным событием в жизни Липецкой области и всего Центрального федерального округа, но и настоящим праздником добра. Для 5000 детей из многодетных семей, из интернатов была организована бесплатная поездка на «МОЛОКО». Около 3000 жителей Лебедянского района стали гостями этого фестиваля. Все средства, полученные от продажи билетов на фестиваль, были направлены на благотворительность.
На самом предприятии реализуются различные социальные программы, внимательно относятся к сотрудникам, которые почти всю свою жизнь посвятили работе на предприятии, а сейчас здесь трудятся их дети. Ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе, могут в любой момент прийти на предприятие и обратиться за помощью.
"PR"