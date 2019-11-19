Обновленному заводу — красивую улицу!

В настоящее время компания «‎Лебедяньмолоко‎» реализует масштабный проект реконструкции и модернизации производства.

Одновременно руководство предприятия приняло решение о полноценной реконструкции улицы Южной и благоустройстве прилегающей территории за счет собственных средств.

Всё, что делает «‎Лебедяньмолоко‎», носит характер масштабный и основательный. Поэтому и ремонт улицы носит не косметический характер: было решено сделать дорогу, не уступающую по качеству автомагистрали с заменой всех коммуникаций, проходящих по этой улице. Для создания прочного основания дороги было снято полметра грунта, уложена песчано-гравийная подушка, для которой вместо обычного щебня использовался высокопрочный шлак. А сверху положено два слоя асфальтового покрытия с использованием гранитной крошки. Всё это сделано, чтобы дорога служила как можно дольше.

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Компания «‎Лебедяньмолоко‎» — одно из крупнейших предприятий молочной отрасли России и, несмотря на стремительную динамику развития, растущие объемы переработки, жизнь предприятия не ограничивается исключительно производственными вопросами.

Для компании ООО «‎Лебедяньмолоко‎» давно стало традицией поддерживать и своих сотрудников, и талантливых детей, и многодетные семьи, и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Предприятие является спонсором и партнером многих мероприятий и фестивалей. Только за последние полтора года на благотворительность было потрачено более 40 миллионов рублей.

Каждый год «‎Лебедяньмолоко‎» вот уже почти 20 лет дарит детям за отличную учебу, успехи в спорте или искусстве поездку на главный новогодний праздник страны — Кремлёвскую ёлку.

Активно поддерживая спорт и здоровый образ жизни, «‎Лебедяньмолоко‎» помогает юным спортсменам, талантливым детям защищать честь Липецкой области на федеральном и мировом уровне. Например, в этом году «‎Лебедяньмолоко‎» стала партнером поездки конноспортивного клуба «‎Донские кони» на чемпионат России и чемпионат мира по конноспортивной джигитовке, на котором Ульяна Санталова из Лебедяни стала чемпионкой мира.

Главным культурным событием этого лета для жителей Липецкой области стал первый благотворительный музыкальный фестиваль «‎МОЛОКО», организованный компанией «‎Лебедяньмолоко‎». Звездой фестиваля стал победитель конкурса Евровидение-2008, заслуженный артист России, обладатель множества наград и музыкальных премий Дима Билан.

Фестиваль «‎МОЛОКО» стал не только крупным культурным событием в жизни Липецкой области и всего Центрального федерального округа, но и настоящим праздником добра. Для 5000 детей из многодетных семей, из интернатов была организована бесплатная поездка на «‎МОЛОКО». Около 3000 жителей Лебедянского района стали гостями этого фестиваля. Все средства, полученные от продажи билетов на фестиваль, были направлены на благотворительность.





На самом предприятии реализуются различные социальные программы, внимательно относятся к сотрудникам, которые почти всю свою жизнь посвятили работе на предприятии, а сейчас здесь трудятся их дети. Ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе, могут в любой момент прийти на предприятие и обратиться за помощью.



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