Происшествия

15 минут назад

В Каменном логу обнаружен труп 32-летнего липчанина

3 507
#Каменный лог
В Каменном логу обнаружен труп 32-летнего липчанина

Причина смерти мужчина выясняется

В воскресенье 17 ноября в 15.40 городские спасатели выезжали на ул. Циолковского,38. Из Каменного лога в районе дома №38 они достали тело 32-летнего мужчины и передали его судмедэкспертам.

Личность погибшего установлена. Он проживал в доме неподалёку. Причина гибели выясняется, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка. 
3 507
#Каменный лог

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

valerafromsplus

2 минуты назад
А то я думаю, куда этот со своим 26 делся?! :)
ответить

липчанин

3 минуты назад
Люди! До какой же степени мы деградировали! Даже звери к родителям так не относятся. как раз для такой мерзости необходима в Законе смертная казнь. Это уже нелюди! Таких надо просто уничтожать!
ответить

зануда

7 минут назад
"В Rаменном логу..." , что за лог поясни автор???!!!
ответить

Еще в рубрике

Пятилетний ребенок остался один за захлопнувшейся дверью
#спасатели
Пятилетний ребенок остался один за захлопнувшейся дверью

8 минут назад

Происшествия
В Грязях сын забил до смерти металлической трубой родную мать
#убийство
3
В Грязях сын забил до смерти металлической трубой родную мать

52 минуты назад

Происшествия
Монтажник в медицинской маске пытался ограбить ломбард
#грабеж #ломбард
5
Монтажник в медицинской маске пытался ограбить ломбард

сегодня, 12:00

Происшествия
Полиция начала поиски ночного дровосека
#проверка #дерево
4
Полиция начала поиски ночного дровосека

сегодня, 11:57

Происшествия
Ревнивец пырнул сожительницу ножом в ногу
#нож #нападение
1
Ревнивец пырнул сожительницу ножом в ногу

сегодня, 11:30

Происшествия
Иномарка врезалась в ограждение на трассе «Дон»: пострадала 39-летняя женщина
#авария #ДТП
6
Иномарка врезалась в ограждение на трассе «Дон»: пострадала 39-летняя женщина

сегодня, 09:28

Происшествия