В Каменном логу обнаружен труп 32-летнего липчанина

Причина смерти мужчина выясняется

В воскресенье 17 ноября в 15.40 городские спасатели выезжали на ул. Циолковского,38. Из Каменного лога в районе дома №38 они достали тело 32-летнего мужчины и передали его судмедэкспертам.



Личность погибшего установлена. Он проживал в доме неподалёку. Причина гибели выясняется, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка.