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1010
сегодня, 19:53
3

В Липецке – новый температурный рекорд

Аномально теплая погода побила в Липецке очередной температурный рекорд.

В субботу, 11 января в Липецке был установлен новый рекорд максимальной температуры для этого дня. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха достигла днем 4,5 градуса со знаком «плюс». Предыдущий максимум был зафиксирован в 2016 году – тогда воздух в Липецке прогрелся до +4 градусов.

Кроме того, ночь с 10 на 11 января также попала в число аномалий – вместо январского мороза липчан ожидало потепление: ночной воздух прогрелся до +2,4 градуса. Впрочем, как отметили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, эта ночь с начала января оказалась не самой теплой – 3 января синоптики зафиксировали +3,4 градуса. Всего же ночей, когда температура поднималась выше нуля, было пять – 1, 2, 3, 8 и 11 января, а 9 января показатели остановились на отметке 0 градусов.

В метеорологической службе также добавили, что среднесуточная температура 11 января в Липецке составила +3,4 градуса при норме -7,3 градуса – таким образом, она оказалась выше на 10,7 градуса.
температурный рекорд
погода
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Комментарии (3)

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Глобальное потепление
сегодня, 21:26
Привыкайте!
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666
сегодня, 20:08
Отлично!
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Внушаемый
сегодня, 20:00
И ученые молчат о причинах катаклизмов и их последствиях ! Тишина
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