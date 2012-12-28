За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа

Дело передают в суд.

36-летнего жителя областного центра задержали в районе Тракторного завода с наркотиками.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на улице Краснознаменной при досмотре у липчанина нашли 1, 07 грамма синтетической смеси, что соответствует крупному размеру.В полиции добавили, что расследование по этому делу уже завершено и его переделают в суд. По части 2 статьи 228 УК РФ обвиняемому грозит до 10 лет лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.