Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Происшествия
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сегодня, 09:06
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Дело передают в суд.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на улице Краснознаменной при досмотре у липчанина нашли 1, 07 грамма синтетической смеси, что соответствует крупному размеру.
В полиции добавили, что расследование по этому делу уже завершено и его переделают в суд. По части 2 статьи 228 УК РФ обвиняемому грозит до 10 лет лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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