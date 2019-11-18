В России
18 минут назад
Две трети российских АЗС уличили в недоливе топлива
На автозаправках недолив топлива превышает нормы в 2-3 раза
Две трети АЗС в России не доливают топливо покупателям. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге. Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза.
В результате проверок на АЗС Центрального федерального округа в 2019 году, согласно заключению экспертной организации, "при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл". При контроле налива в 50 литров при норме недолива в 125 мл фактический недолив составлял от 200 до 300 мл.
В ведомстве предложили ввести оборотные штрафы для того, чтобы контролировать объем отпускаемого топлива, его качество, а также исключить "противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования".
Ранее Росстандарт внес в правительство инициативу по введению штрафов за недолив топлива.
В результате проверок на АЗС Центрального федерального округа в 2019 году, согласно заключению экспертной организации, "при измерении налива 10 литров образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл". При контроле налива в 50 литров при норме недолива в 125 мл фактический недолив составлял от 200 до 300 мл.
В ведомстве предложили ввести оборотные штрафы для того, чтобы контролировать объем отпускаемого топлива, его качество, а также исключить "противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования".
Ранее Росстандарт внес в правительство инициативу по введению штрафов за недолив топлива.